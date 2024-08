BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittag stärker

BP im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BP. Zuletzt sprang die BP-Aktie im London-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 4,34 GBP zu.

Um 11:48 Uhr ging es für das BP-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 4,34 GBP. In der Spitze gewann die BP-Aktie bis auf 4,35 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,32 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten BP-Aktien beläuft sich auf 1.627.970 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 5,62 GBP erreichte der Titel am 19.10.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 29,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,26 GBP ab. Derzeit notiert die BP-Aktie damit 1,75 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,220 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,309 USD je BP-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der BP-Aktie wird bei 6,31 GBP angegeben.

BP ließ sich am 30.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 GBP je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BP ebenfalls 0,08 GBP je Aktie eingebüßt. Mit einem Umsatz von 37,49 Mrd. GBP, gegenüber 38,77 Mrd. GBP im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,32 Prozent präsentiert.

BP dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 29.10.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 04.11.2025.

In der BP-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,713 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

