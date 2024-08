BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP gewinnt am Vormittag an Fahrt

Blick auf BP-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BP. Zuletzt stieg die BP-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 4,34 GBP.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der London-Sitzung 0,5 Prozent auf 4,34 GBP zu. Die BP-Aktie legte bis auf 4,34 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 4,32 GBP eröffnete der Anteilsschein. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 282.346 BP-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 5,62 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.10.2023). Der derzeitige Kurs der BP-Aktie liegt somit 22,88 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 07.08.2024 auf bis zu 4,26 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BP-Aktie 1,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten BP-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,220 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,309 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,31 GBP.

BP veröffentlichte am 30.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 GBP je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BP ebenfalls 0,08 GBP je Aktie eingebüßt. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,32 Prozent zurück. Hier wurden 37,49 Mrd. GBP gegenüber 38,77 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2024 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 04.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BP einen Gewinn von 0,713 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

