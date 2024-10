BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP reagiert am Mittwochmittag positiv

BP im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von BP. Zuletzt sprang die BP-Aktie im London-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 4,07 GBP zu.

Das Papier von BP konnte um 11:49 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,2 Prozent auf 4,07 GBP. Zwischenzeitlich stieg die BP-Aktie sogar auf 4,08 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,02 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 5.755.770 BP-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.10.2023 bei 5,62 GBP. Mit einem Zuwachs von 38,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.09.2024 (3,80 GBP). Mit dem aktuellen Kurs notiert die BP-Aktie 7,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass BP-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,332 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete BP 0,220 GBP aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 5,54 GBP.

BP ließ sich am 30.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 GBP vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,08 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 37,49 Mrd. GBP in den Büchern – ein Minus von 3,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BP 38,77 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Am 29.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der BP-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 04.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,655 USD je BP-Aktie.

