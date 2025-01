BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP tendiert am Freitagvormittag seitwärts

So entwickelt sich BP

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von BP. Mit einem Wert von 4,23 GBP bewegte sich die BP-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die BP-Aktie wies um 09:07 Uhr kaum Veränderungen aus. Im London-Handel notierte das Papier bei 4,23 GBP. Zwischenzeitlich stieg die BP-Aktie sogar auf 4,23 GBP. Die BP-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 4,22 GBP ab. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 4,23 GBP. Bisher wurden via London 519.518 BP-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,41 GBP. Dieser Kurs wurde am 13.04.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BP-Aktie mit einem Kursplus von 27,90 Prozent wieder erreichen. Am 14.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,65 GBP ab. Abschläge von 13,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,306 USD. Im Vorjahr hatte BP 0,220 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 5,04 GBP für die BP-Aktie.

BP ließ sich am 29.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 GBP. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,22 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 13,65 Prozent auf 36,35 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 42,09 Mrd. GBP gelegen.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.02.2025 veröffentlicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,599 USD je BP-Aktie.

