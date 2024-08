BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP präsentiert sich am Mittwochmittag stärker

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von BP zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die BP-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 4,38 GBP.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 4,38 GBP zu. Den Tageshöchststand markierte die BP-Aktie bei 4,41 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,40 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 2.364.803 BP-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,62 GBP. Dieser Kurs wurde am 19.10.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 28,22 Prozent. Am 07.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 4,26 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 2,82 Prozent würde die BP-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

BP-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,220 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,309 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,31 GBP je BP-Aktie aus.

BP veröffentlichte am 30.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 GBP erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,08 GBP je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 37,49 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von 3,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,77 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2024 veröffentlicht. Am 04.11.2025 wird BP schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je BP-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,714 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

Optimismus in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 schlussendlich steigen

Freundlicher Handel: STOXX 50 am Nachmittag im Aufwind

FTSE 100-Wert BP-Aktie: So viel Verlust hätte ein BP-Investment von vor einem Jahr eingefahren