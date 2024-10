BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP verteidigt Stellung am Nachmittag

Kurs der BP

Die Aktie von BP zeigt sich am Montagnachmittag ohne große Bewegung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der BP-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via London bei 4,09 GBP.

Bei der BP-Aktie ließ sich um 15:53 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im London-Handel hat das Papier einen Wert von 4,09 GBP. Die BP-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,10 GBP an. Die höchsten Verluste verbuchte die BP-Aktie bis auf 4,05 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,06 GBP. Der Tagesumsatz der BP-Aktie belief sich zuletzt auf 12.072.700 Aktien.

Bei 5,62 GBP erreichte der Titel am 19.10.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 37,32 Prozent hinzugewinnen. Am 27.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,80 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 7,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass BP-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,310 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete BP 0,220 GBP aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 5,43 GBP.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BP am 30.07.2024. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 GBP ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BP ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,08 GBP in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 38,77 Mrd. GBP. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 37,49 Mrd. GBP.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2024 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der BP-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 04.11.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,637 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

Börse Europa: Anleger lassen STOXX 50 letztendlich steigen

Freitagshandel in Europa: So bewegt sich der STOXX 50 aktuell

Börse Europa in Rot: Das macht der STOXX 50 am Freitagmittag