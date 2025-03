BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP gewinnt am Mittag an Boden

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 4,38 GBP.

Um 11:48 Uhr wies die BP-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 4,38 GBP nach oben. Die BP-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 4,40 GBP. Bei 4,34 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt wechselten 6.184.767 BP-Aktien den Besitzer.

Am 13.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,41 GBP. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,38 Prozent hinzugewinnen. Am 14.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,65 GBP. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,70 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,326 USD, nach 0,240 GBP im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 5,27 GBP.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte BP am 11.02.2025 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,10 GBP vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,02 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 15,06 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 35,70 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 42,03 Mrd. GBP US-Dollar umgesetzt.

Am 29.04.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von BP veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 05.05.2026 dürfte BP die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass BP im Jahr 2025 0,557 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

