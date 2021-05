BP-Aktie aktuell: BP mit roten Vorzeichen

Zuletzt fiel die BP-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,0 Prozent auf 3,61 EUR ab. In der Spitze fiel die BP-Aktie bis auf 3,59 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,62 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BP-Aktien beläuft sich auf 1.011.791 Stück.

Am 09.06.2020 markierte das Papier bei 4,25 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.10.2020 (2,10 EUR).

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 3,74 GBP aus. Den erwarteten Gewinn je BP-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 0,490 USD fest.

Der britische Konzern BP Plc (BP) gehört zu den weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen und ist mit Niederlassungen und Tochtergesellschaften weltweit vertreten. Das Portfolio setzt sich aus der Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen zusammen. Das Unternehmen ist in allen Bereichen des Produktionsprozesses aktiv eingebunden, von der Erschließung über die Förderung bis hin zu Raffinerie, Transport und Verkauf. Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen sowie die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: M DOGAN / Shutterstock.com