BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP büßt am Montagnachmittag ein

Die Aktie von BP gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BP-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 3,65 GBP abwärts.

Das Papier von BP befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im London-Handel 2,0 Prozent auf 3,65 GBP ab. In der Spitze fiel die BP-Aktie bis auf 3,65 GBP. Bei 3,66 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 10.138.931 BP-Aktien umgesetzt.

Bei 4,97 GBP markierte der Titel am 21.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 36,08 Prozent könnte die BP-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 3,29 GBP fiel das Papier am 10.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,329 USD. Im Vorjahr erhielten BP-Aktionäre 0,240 GBP je Wertpapier. Analysten bewerten die BP-Aktie im Durchschnitt mit 4,31 GBP.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BP am 29.04.2025. BP hat ein EPS von 0,03 GBP vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,11 GBP auf dem gleichen Niveau gelegen. Umsatzseitig standen 37,25 Mrd. GBP in den Büchern – ein Minus von 3,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BP 38,55 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte BP am 05.08.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 04.08.2026.

Den erwarteten Gewinn je BP-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,426 USD fest.

