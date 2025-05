BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Vormittag mit roter Tendenz

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 3,68 GBP.

Um 09:07 Uhr ging es für die BP-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 3,68 GBP. Die BP-Aktie sank bis auf 3,66 GBP. Bei 3,66 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via London 981.444 BP-Aktien den Besitzer.

Am 21.05.2024 markierte das Papier bei 4,97 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die BP-Aktie damit 26,06 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,29 GBP ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die BP-Aktie mit einem Verlust von 10,42 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten BP-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,240 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,329 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 4,31 GBP aus.

Am 29.04.2025 lud BP zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,03 GBP vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei BP ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,11 GBP in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 37,25 Mrd. GBP beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 38,55 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.08.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können BP-Anleger Experten zufolge am 04.08.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,433 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

