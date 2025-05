BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP präsentiert sich am Vormittag stärker

Blick auf BP-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BP. Zuletzt wies die BP-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 3,66 GBP nach oben.

Die BP-Aktie stand in der London-Sitzung um 09:07 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 3,66 GBP. Die BP-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 3,67 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,66 GBP. Zuletzt wechselten via London 570.914 BP-Aktien den Besitzer.

Am 21.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,97 GBP an. Der derzeitige Kurs der BP-Aktie liegt somit 26,38 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,29 GBP. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der BP-Aktie liegt somit 11,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,240 GBP an BP-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,329 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 4,31 GBP an.

Am 29.04.2025 lud BP zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Mit einem EPS von 0,03 GBP lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als BP mit 0,11 GBP je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,38 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 37,25 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 38,55 Mrd. GBP US-Dollar umgesetzt.

Die BP-Bilanz für Q2 2025 wird am 05.08.2025 erwartet. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.08.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,499 USD je BP-Aktie.

