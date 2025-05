BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Dienstagmittag mit Aufschlag

Notierung im Blick

Die Aktie von BP gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die BP-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 3,67 GBP.

Um 11:49 Uhr ging es für das BP-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 3,67 GBP. Der Kurs der BP-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 3,67 GBP zu. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 3,66 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.023.231 BP-Aktien.

Am 21.05.2024 markierte das Papier bei 4,97 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BP-Aktie derzeit noch 35,61 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 10.04.2025 auf bis zu 3,29 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BP-Aktie derzeit noch 10,18 Prozent Luft nach unten.

BP-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,240 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,329 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 4,31 GBP je BP-Aktie an.

Am 29.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 GBP. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,11 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 37,25 Mrd. GBP – eine Minderung von 3,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 38,55 Mrd. GBP eingefahren.

Die BP-Bilanz für Q2 2025 wird am 05.08.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 04.08.2026.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem BP-Gewinn in Höhe von 0,499 USD je Aktie aus.

