BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von BP gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die BP-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 3,69 GBP.

Um 11:48 Uhr ging es für die BP-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 3,69 GBP. Die BP-Aktie gab in der Spitze bis auf 3,66 GBP nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,66 GBP. Der Tagesumsatz der BP-Aktie belief sich zuletzt auf 4.599.331 Aktien.

Am 21.05.2024 markierte das Papier bei 4,97 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BP-Aktie 34,86 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,29 GBP. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,68 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BP-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten BP-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,240 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,329 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 4,31 GBP.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte BP am 29.04.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 GBP. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,11 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat BP mit einem Umsatz von insgesamt 37,25 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,55 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 3,38 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.08.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.08.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,426 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

