BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Donnerstagvormittag in Grün

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von BP. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 1,4 Prozent auf 3,92 GBP zu.

Die BP-Aktie stand in der London-Sitzung um 09:06 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 3,92 GBP. Die BP-Aktie zog in der Spitze bis auf 3,92 GBP an. Bei 3,90 GBP eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via London 683.773 BP-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 4,91 GBP erreichte der Titel am 06.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 25,43 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BP-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,29 GBP ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die BP-Aktie mit einem Verlust von 15,96 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,329 USD. Im Vorjahr erhielten BP-Aktionäre 0,240 GBP je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 4,31 GBP für die BP-Aktie.

Am 29.04.2025 äußerte sich BP zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 GBP. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,11 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. BP hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 37,25 Mrd. GBP abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,55 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 05.08.2025 dürfte BP Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 04.08.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BP einen Gewinn von 0,416 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

