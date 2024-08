BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP tendiert am Montagvormittag schwächer

Kursentwicklung

Die Aktie von BP gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von BP gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 4,40 GBP abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von BP nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 0,2 Prozent auf 4,40 GBP. Die größten Abgaben verzeichnete die BP-Aktie bis auf 4,39 GBP. Bei 4,39 GBP eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 286.141 BP-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 19.10.2023 auf bis zu 5,62 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BP-Aktie somit 21,67 Prozent niedriger. Bei 4,26 GBP erreichte der Anteilsschein am 07.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BP-Aktie 3,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,309 USD, nach 0,220 GBP im Jahr 2023. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,31 GBP für die BP-Aktie aus.

BP ließ sich am 30.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 GBP je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BP ebenfalls 0,08 GBP je Aktie eingebüßt. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,32 Prozent auf 37,49 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel hatte BP 38,77 Mrd. GBP umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 29.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können BP-Anleger Experten zufolge am 04.11.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,715 USD je Aktie in den BP-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Handelsende im Aufwind

Handel in Europa: So performt der STOXX 50 aktuell

Freundlicher Handel in Europa: So steht der STOXX 50 aktuell