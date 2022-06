BP Aktie News: BP am Montagmittag mit Kursplus

Die Aktie legte um 20.06.2022 12:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 4,51 EUR zu. In der Spitze legte die BP-Aktie bis auf 4,51 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 4,43 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 342.404 BP-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 09.06.2022 auf bis zu 5,33 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 15,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 3,22 EUR erreichte der Anteilsschein am 21.07.2021 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BP-Aktie liegt somit 40,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 4,95 GBP je BP-Aktie aus.

BP ließ sich am 03.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,32 USD. Im Vorjahresviertel hatte BP 0,13 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 49.258,00 USD gegenüber 36.492,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 02.08.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. BP dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 01.08.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BP einen Gewinn von 0,917 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

