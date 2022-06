BP Aktie News: BP am Vormittag behauptet

Anleger zeigten sich um 20.06.2022 09:22:00 Uhr bei der BP-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 4,45 EUR. In der Spitze legte die BP-Aktie bis auf 4,45 EUR zu. Der Kurs der BP-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 4,43 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,43 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 78.977 BP-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,33 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.06.2022 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BP-Aktie somit 16,55 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 21.07.2021 Kursverluste bis auf 3,22 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BP-Aktie ist somit 38,14 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 4,95 GBP.

Am 03.05.2022 hat BP in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. BP hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,32 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,13 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat BP mit einem Umsatz von insgesamt 49.258,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36.492,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 34,98 Prozent gesteigert.

Am 02.08.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von BP rechnen Experten am 01.08.2023.

Experten taxieren den BP-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,917 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

BP-Aktie gibt dennoch nach: BP leitet milliardenschweres Wasserstoff-Projekt in Australien

BP-Aktie tiefer: BP trennt sich von 50-Prozent-Beteiligung an Ölsandprojekt in Alberta

Mai 2022: Das sind die Expertenmeinungen zur BP-Aktie

Ausgewählte Hebelprodukte auf BP plc (British Petrol) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BP plc (British Petrol) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BP plc (British Petrol)

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com