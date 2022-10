BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittag in Rot

Die BP-Aktie musste um 12:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 5,24 EUR abwärts. Die BP-Aktie sank bis auf 5,21 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 5,25 EUR. Bisher wurden heute 348.132 BP-Aktien gehandelt.

Am 30.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,64 Prozent könnte die BP-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 3,68 EUR fiel das Papier am 26.11.2021 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BP-Aktie derzeit noch 42,40 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 5,45 GBP je BP-Aktie aus.

BP gewährte am 02.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,44 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,14 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 67.866,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 37.598,00 USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 01.11.2022 dürfte BP Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der BP-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 31.10.2023.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass BP ein EPS in Höhe von 1,38 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

