BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP tendiert am Donnerstagmittag südwärts

Die Aktie von BP gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die BP-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 4,28 GBP.

Die BP-Aktie notierte um 11:49 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 4,28 GBP. Die BP-Aktie sank bis auf 4,26 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,27 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 149.206 BP-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 19.10.2023 auf bis zu 5,62 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 31,39 Prozent könnte die BP-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 4,26 GBP fiel das Papier am 07.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der BP-Aktie ist somit 0,41 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,220 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,309 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,31 GBP je BP-Aktie aus.

Am 30.07.2024 hat BP die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 GBP je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BP ebenfalls 0,08 GBP je Aktie eingebüßt. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 37,49 Mrd. GBP – eine Minderung von 3,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 38,77 Mrd. GBP eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte BP am 29.10.2024 präsentieren. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte BP möglicherweise am 04.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,711 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

