BP Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken BP am Donnerstagvormittag auf rotes Terrain

Blick auf BP-Kurs

Die Aktie von BP gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die BP-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 4,24 GBP ab.

Die BP-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 4,24 GBP abwärts. Zwischenzeitlich weitete die BP-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 4,23 GBP aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,23 GBP. Bisher wurden via London 411.231 BP-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 5,41 GBP erreichte der Titel am 13.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BP-Aktie derzeit noch 27,72 Prozent Luft nach oben. Am 14.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,65 GBP ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BP-Aktie derzeit noch 13,77 Prozent Luft nach unten.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,220 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,308 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 5,03 GBP je BP-Aktie an.

BP gewährte am 29.10.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 GBP vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei BP ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,22 GBP in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 36,35 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von 13,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 42,09 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.02.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 10.02.2026 dürfte BP die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass BP im Jahr 2024 0,563 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 zum Handelsende freundlich

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 am Mittwochnachmittag mit Zuschlägen

Börse Europa: STOXX 50 mittags im Plus