BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP zeigt sich am Vormittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BP. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,6 Prozent auf 3,59 GBP zu.

Das Papier von BP legte um 09:07 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,6 Prozent auf 3,59 GBP. Der Kurs der BP-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 3,59 GBP zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,58 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 376.322 BP-Aktien.

Am 30.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,95 GBP an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BP-Aktie derzeit noch 38,03 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.04.2025 bei 3,29 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,26 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,329 USD. Im Vorjahr erhielten BP-Aktionäre 0,240 GBP je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der BP-Aktie wird bei 4,31 GBP angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BP am 29.04.2025. Das EPS lag bei 0,03 GBP. Im Vorjahresquartal hatte BP ebenfalls ein EPS von 0,11 GBP je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BP in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,38 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 37,25 Mrd. GBP im Vergleich zu 38,55 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 05.08.2025 dürfte BP Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. BP dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 04.08.2026 präsentieren.

Experten taxieren den BP-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,426 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

