BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Vormittag nahe Vortagesschluss

Die Aktie von BP hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die BP-Aktie kam im London-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 4,06 GBP.

Die BP-Aktie bewegte sich um 09:07 Uhr kaum. Das Papier stand via London bei 4,06 GBP. Die BP-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,06 GBP an. Bei 4,04 GBP markierte die BP-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 4,05 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 501.129 BP-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.10.2023 bei 5,47 GBP. Mit einem Zuwachs von 34,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 27.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,80 GBP. Mit einem Kursverlust von 6,50 Prozent würde die BP-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,310 USD. Im Vorjahr erhielten BP-Aktionäre 0,220 GBP je Wertpapier. Analysten bewerten die BP-Aktie im Durchschnitt mit 5,43 GBP.

Am 30.07.2024 lud BP zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 GBP ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BP ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,08 GBP in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 37,49 Mrd. GBP beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 38,77 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.

BP dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 29.10.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 04.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass BP im Jahr 2024 0,625 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

