BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Dienstagmittag im Plus

BP im Fokus

Die Aktie von BP gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von BP zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,8 Prozent auf 3,75 GBP.

Um 11:48 Uhr wies die BP-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 3,75 GBP nach oben. Zwischenzeitlich stieg die BP-Aktie sogar auf 3,75 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,72 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.343.258 BP-Aktien.

Am 09.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,80 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BP-Aktie liegt somit 21,91 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 10.04.2025 Kursverluste bis auf 3,29 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,13 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass BP-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,326 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete BP 0,240 GBP aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 4,31 GBP.

BP ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 GBP. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,11 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 37,25 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum waren 38,55 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte BP am 05.08.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von BP rechnen Experten am 04.08.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,408 USD je BP-Aktie.

