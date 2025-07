BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittag mit kaum veränderter Tendenz

Kursentwicklung

Die Aktie von BP zeigt sich am Dienstagmittag ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die BP-Aktie im London-Handel und tendierte zuletzt bei 4,07 GBP.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:48 Uhr die BP-Aktie. Der Anteilsschein notierte via London bei 4,07 GBP. Im Tageshoch stieg die BP-Aktie bis auf 4,08 GBP. In der Spitze fiel die BP-Aktie bis auf 4,04 GBP. Bei 4,07 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt wurden via London 2.973.744 BP-Aktien umgesetzt.

Am 13.02.2025 markierte das Papier bei 4,71 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BP-Aktie somit 13,66 Prozent niedriger. Bei 3,29 GBP erreichte der Anteilsschein am 10.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,06 Prozent.

Für BP-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,240 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,329 USD ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 4,28 GBP.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BP am 29.04.2025 vor. Das EPS lag bei 0,03 GBP. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,11 GBP ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BP in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,38 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 37,25 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 38,55 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von BP wird am 05.08.2025 gerechnet. Am 04.08.2026 wird BP schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,423 USD je BP-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

FTSE 100-Wert BP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BP von vor 3 Jahren abgeworfen

BP-Aktie stabil: BP ernennt Albert Manifold zum Nachfolger von Chairman Lund

Erste Schätzungen: BP präsentiert Quartalsergebnisse