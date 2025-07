BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP verteuert sich am Nachmittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von BP zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von BP konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,7 Prozent auf 4,09 GBP.

Die Aktionäre schickten das Papier von BP nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,7 Prozent auf 4,09 GBP. Den höchsten Wert des Tages markierte die BP-Aktie bei 4,10 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,07 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.259.883 BP-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,71 GBP) erklomm das Papier am 13.02.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,10 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.04.2025 bei 3,29 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,57 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,329 USD. Im Vorjahr erhielten BP-Aktionäre 0,240 GBP je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 4,28 GBP für die BP-Aktie aus.

BP ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde mit 0,03 GBP ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,11 GBP, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 37,25 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von 3,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,55 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten.

Die BP-Bilanz für Q2 2025 wird am 05.08.2025 erwartet. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 04.08.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,423 USD je BP-Aktie.

Redaktion finanzen.net

