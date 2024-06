BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP gewinnt am Montagmittag an Boden

Aktie im Fokus

Die Aktie von BP gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von BP konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,2 Prozent auf 4,72 GBP.

Um 11:49 Uhr ging es für das BP-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 4,72 GBP. Die BP-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 4,73 GBP. Mit einem Wert von 4,67 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.584.464 BP-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 19.10.2023 auf bis zu 5,62 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BP-Aktie liegt somit 16,04 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 4,41 GBP fiel das Papier am 23.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,305 USD. Im Vorjahr erhielten BP-Aktionäre 0,220 USD je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,44 GBP für die BP-Aktie.

BP veröffentlichte am 07.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,11 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BP noch ein Gewinn pro Aktie von 0,38 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 16,63 Prozent auf 38,55 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 46,24 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 30.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 05.08.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,784 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

