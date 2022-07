BP Aktie News: BP am Montagvormittag mit Verlusten

Um 25.07.2022 09:22:00 Uhr ging es für die BP-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 4,44 EUR. In der Spitze büßte die BP-Aktie bis auf 4,44 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 4,46 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 25.130 BP-Aktien.

Am 09.06.2022 erreichte der Anteilsschein mit 5,33 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BP-Aktie 16,65 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.07.2021 bei 3,31 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 5,04 GBP an.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BP am 03.05.2022. Es stand ein EPS von 0,32 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BP noch ein Gewinn pro Aktie von 0,13 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 49.258,00 USD gegenüber 36.492,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 02.08.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. BP dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 01.08.2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BP-Aktie in Höhe von 1,24 USD im Jahr 2022 aus.

