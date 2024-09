BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP verliert am Mittwochmittag

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von BP. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 0,5 Prozent auf 4,08 GBP.

Der BP-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 11:49 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 4,08 GBP. Im Tief verlor die BP-Aktie bis auf 4,07 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,08 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 3.593.563 BP-Aktien umgesetzt.

Am 19.10.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,62 GBP an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 37,73 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,96 GBP am 11.09.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BP-Aktie derzeit noch 3,05 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für BP-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,220 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,310 USD belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 5,65 GBP für die BP-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte BP am 30.07.2024 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 GBP. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,08 GBP ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde auf 37,49 Mrd. GBP beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 38,77 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2024 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 04.11.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,667 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

