BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP gibt am Nachmittag nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 4,19 GBP abwärts.

Die BP-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,2 Prozent auf 4,19 GBP ab. Das Tagestief markierte die BP-Aktie bei 4,18 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,19 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 14.474.474 BP-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.04.2024 bei 5,41 GBP. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BP-Aktie 29,06 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.11.2024 bei 3,65 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,86 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass BP-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,308 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete BP 0,220 GBP aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 5,04 GBP an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BP am 29.10.2024. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 GBP wurde das EPS des Vorjahres getroffen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 36,35 Mrd. GBP – eine Minderung von 13,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 42,09 Mrd. GBP eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.02.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können BP-Anleger Experten zufolge am 10.02.2026 werfen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem BP-Gewinn in Höhe von 0,560 USD je Aktie aus.

