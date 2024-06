BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP reagiert am Donnerstagmittag positiv

So entwickelt sich BP

Die Aktie von BP gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 4,75 GBP zu.

Um 11:48 Uhr sprang die BP-Aktie im London-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 4,75 GBP zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die BP-Aktie bei 4,76 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 4,72 GBP. Der Tagesumsatz der BP-Aktie belief sich zuletzt auf 3.941.364 Aktien.

Am 19.10.2023 markierte das Papier bei 5,62 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,25 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BP-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,41 GBP am 23.01.2024. Mit Abgaben von 7,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für BP-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,220 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,305 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,44 GBP.

BP veröffentlichte am 07.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,11 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,38 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 38,55 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 16,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 46,24 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 30.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von BP veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 05.08.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass BP im Jahr 2024 0,785 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

