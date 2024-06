BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP steigt am Vormittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von BP zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die BP-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 4,73 GBP.

Werte in diesem Artikel

Die BP-Aktie stieg im London-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 4,73 GBP. Zwischenzeitlich stieg die BP-Aktie sogar auf 4,73 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 4,72 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 671.119 BP-Aktien.

Am 19.10.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,62 GBP an. Gewinne von 18,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.01.2024 (4,41 GBP). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BP-Aktie derzeit noch 6,75 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,305 USD. Im Vorjahr hatte BP 0,220 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,44 GBP.

BP gewährte am 07.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,11 USD. Im letzten Jahr hatte BP einen Gewinn von 0,38 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat BP im vergangenen Quartal 38,55 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 16,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BP 46,24 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.07.2024 terminiert. Am 05.08.2025 wird BP schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem BP-Gewinn in Höhe von 0,785 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

Börse Europa: STOXX 50 beendet den Mittwochshandel in der Verlustzone

FTSE 100-Titel BP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BP-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Börse London in Grün: FTSE 100 notiert zum Start im Plus