BP Aktie News: BP am Freitagmittag im Aufwind

Die Aktie legte um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 4,62 EUR zu. Die BP-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 4,66 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 4,65 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 171.628 BP-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BP-Aktie somit 7,54 Prozent niedriger. Bei 3,22 EUR erreichte der Anteilsschein am 21.07.2021 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 43,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 4,82 GBP je BP-Aktie an.

Am 08.02.2022 äußerte sich BP zu den Kennzahlen des am 31.12.2021 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,21 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,13 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 52.238,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 36.492,00 USD umgesetzt worden waren.

Die BP-Bilanz für Q1 2022 wird am 03.05.2022 erwartet. Einen Blick in die Q1 2023-Bilanz können BP-Anleger Experten zufolge am 02.05.2023 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,844 USD je BP-Aktie.

