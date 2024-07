BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP reagiert am Montagnachmittag positiv

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von BP. Die BP-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 4,56 GBP.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der London-Sitzung 0,3 Prozent auf 4,56 GBP zu. Die BP-Aktie legte bis auf 4,65 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,62 GBP. Zuletzt wurden via London 7.092.754 BP-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 5,62 GBP erreichte der Titel am 19.10.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 23,29 Prozent Plus fehlen der BP-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 23.01.2024 Kursverluste bis auf 4,41 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,27 Prozent.

BP-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,220 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,305 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 6,46 GBP an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BP am 07.05.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,11 GBP, nach 0,38 GBP im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat BP mit einem Umsatz von insgesamt 38,55 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 46,24 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 16,63 Prozent verringert.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.07.2024 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von BP rechnen Experten am 05.08.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,732 USD je BP-Aktie.

