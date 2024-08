BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP steigt am Donnerstagnachmittag

BP im Blick

Die Aktie von BP gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die BP-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 4,33 GBP nach oben.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der London-Sitzung 0,4 Prozent auf 4,33 GBP zu. Bei 4,36 GBP erreichte die BP-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,30 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 8.835.233 BP-Aktien.

Am 19.10.2023 markierte das Papier bei 5,62 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 29,70 Prozent könnte die BP-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,25 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der BP-Aktie ist somit 2,05 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass BP-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,309 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete BP 0,220 GBP aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,31 GBP.

BP gewährte am 30.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 GBP je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BP ebenfalls 0,08 GBP je Aktie eingebüßt. Der Umsatz lag bei 37,49 Mrd. GBP – das entspricht einem Abschlag von 3,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 38,77 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 29.10.2024 dürfte BP Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 04.11.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,707 USD je Aktie belaufen.

