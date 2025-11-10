BrainChip Aktie News: BrainChip am Mittag verlustreich

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von BrainChip. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 3,8 Prozent auf 0,107 EUR.

Die BrainChip-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 11:35 Uhr 3,8 Prozent im Minus bei 0,107 EUR. Das bisherige Tagestief markierte BrainChip-Aktie bei 0,100 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,100 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 144.962 BrainChip-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 02.01.2025 auf bis zu 0,275 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 157,116 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BrainChip-Aktie. Bei 0,085 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BrainChip-Aktie ist somit 20,412 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 04.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 03.03.2027.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,008 USD je BrainChip-Aktie.

Redaktion finanzen.net