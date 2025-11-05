DAX23.800 -0,6%Est505.625 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,80 +0,1%Nas23.349 -2,0%Bitcoin88.725 +0,3%Euro1,1478 -0,1%Öl64,82 +0,7%Gold3.965 +0,8%
BrainChip Aktie News: BrainChip am Mittwochvormittag leichter

05.11.25 09:23 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BrainChip. Die Aktionäre schickten das Papier von BrainChip nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,8 Prozent auf 0,111 EUR.

Um 09:04 Uhr fiel die BrainChip-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 2,8 Prozent auf 0,111 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die BrainChip-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,111 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,111 EUR. Der Tagesumsatz der BrainChip-Aktie belief sich zuletzt auf 2.350 Aktien.

Bei 0,275 EUR markierte der Titel am 02.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der BrainChip-Aktie ist somit 147,165 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,085 EUR am 04.04.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,492 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 04.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von BrainChip veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 03.03.2027.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,008 USD je BrainChip-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

