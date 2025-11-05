BrainChip Aktie News: BrainChip am Mittwochvormittag leichter

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BrainChip. Die Aktionäre schickten das Papier von BrainChip nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,8 Prozent auf 0,111 EUR.

Um 09:04 Uhr fiel die BrainChip-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 2,8 Prozent auf 0,111 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die BrainChip-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,111 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,111 EUR. Der Tagesumsatz der BrainChip-Aktie belief sich zuletzt auf 2.350 Aktien.

Bei 0,275 EUR markierte der Titel am 02.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der BrainChip-Aktie ist somit 147,165 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,085 EUR am 04.04.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,492 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 04.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von BrainChip veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 03.03.2027.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,008 USD je BrainChip-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net