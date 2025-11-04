DAX23.791 -1,4%Est505.606 -1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,08 -0,9%Nas23.835 +0,5%Bitcoin90.662 -2,0%Euro1,1521 ±-0,0%Öl64,16 -1,1%Gold4.000 -0,1%
BrainChip Aktie News: BrainChip am Dienstagvormittag stärker

04.11.25 09:23 Uhr
Die Aktie von BrainChip zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von BrainChip konnte zuletzt klettern und stieg im BMN-Handel um 3,1 Prozent auf 0,114 EUR.

BrainChip Holdings Ltd
0,12 EUR 0,00 EUR 4,45%
Die BrainChip-Aktie stieg im BMN-Handel. Um 09:13 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,1 Prozent auf 0,114 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BrainChip-Aktie bisher bei 0,116 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,116 EUR. Über BMN wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.011 BrainChip-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,283 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 148,421 Prozent über dem aktuellen Kurs der BrainChip-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 0,083 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 27,105 Prozent würde die BrainChip-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte BrainChip am 04.03.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 03.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von BrainChip.

Experten gehen davon aus, dass BrainChip im Jahr 2025 -0,008 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

