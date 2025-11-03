DAX24.228 +1,1%Est505.701 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,76 -0,9%Nas23.725 +0,6%Bitcoin93.665 -2,4%Euro1,1515 -0,2%Öl64,48 -0,9%Gold4.006 +0,1%
Aktienentwicklung

BrainChip Aktie News: BrainChip am Mittag mit Kursplus

03.11.25 12:05 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von BrainChip. Das Papier von BrainChip legte zuletzt zu und stieg im Frankfurt-Handel um 4,2 Prozent auf 0,117 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BrainChip Holdings Ltd
0,12 EUR 0,00 EUR 4,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von BrainChip legte um 11:58 Uhr zu und stieg im Frankfurt-Handel um 4,2 Prozent auf 0,117 EUR. Kurzfristig markierte die BrainChip-Aktie bei 0,117 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 0,117 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 33.330 BrainChip-Aktien umgesetzt.

Bei 0,275 EUR markierte der Titel am 02.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 135,647 Prozent Plus fehlen der BrainChip-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,090 EUR ab. Der derzeitige Kurs der BrainChip-Aktie liegt somit 29,523 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.03.2026 terminiert. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.03.2027 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BrainChip einen Verlust von -0,008 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

