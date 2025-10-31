BrainChip Aktie News: BrainChip am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

BrainChip im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BrainChip. Die Aktie verlor zuletzt in der BMN-Sitzung 0,9 Prozent auf 0,115 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von BrainChip nach unten. In der BMN-Sitzung verlor die Aktie um 15:43 Uhr 0,9 Prozent auf 0,115 EUR. In der Spitze büßte die BrainChip-Aktie bis auf 0,114 EUR ein. Bei 0,115 EUR startete der Titel in den BMN-Handelstag. Zuletzt stieg das BMN-Volumen auf 20.400 BrainChip-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,283 EUR erreichte der Titel am 02.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der BrainChip-Aktie ist somit 146,261 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,083 EUR. Mit einem Kursverlust von 27,739 Prozent würde die BrainChip-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte BrainChip am 04.03.2026 vorlegen. Am 03.03.2027 wird BrainChip schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,008 USD je Aktie in den BrainChip-Büchern.

Redaktion finanzen.net