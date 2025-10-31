DAX24.026 -0,4%Est505.684 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,06 +0,5%Nas23.581 -1,6%Bitcoin94.995 +1,6%Euro1,1567 ±-0,0%Öl64,73 ±0,0%Gold4.003 -0,9%
Blick auf BrainChip-Kurs

BrainChip Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von BrainChip

31.10.25 09:22 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BrainChip. Die BrainChip-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 4,3 Prozent im Minus bei 0,112 EUR.

Die Aktie verlor um 09:03 Uhr in der Tradegate-Sitzung 4,3 Prozent auf 0,112 EUR. In der Spitze büßte die BrainChip-Aktie bis auf 0,112 EUR ein. Bei 0,115 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten BrainChip-Aktien beläuft sich auf 187.435 Stück.

Am 02.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,275 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 144,960 Prozent könnte die BrainChip-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 0,085 EUR fiel das Papier am 04.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 24,175 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte BrainChip am 04.03.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 03.03.2027.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,008 USD je BrainChip-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

