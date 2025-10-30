BrainChip Aktie News: BrainChip präsentiert sich am Vormittag stärker

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von BrainChip zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die BrainChip-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 3,5 Prozent auf 0,114 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 08:59 Uhr in der Tradegate-Sitzung 3,5 Prozent auf 0,114 EUR zu. Der Kurs der BrainChip-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,114 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,113 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 10.586 BrainChip-Aktien umgesetzt.

Bei 0,275 EUR erreichte der Titel am 02.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 141,089 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.04.2025 (0,085 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BrainChip-Aktie derzeit noch 25,373 Prozent Luft nach unten.

Am 04.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der BrainChip-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 03.03.2027.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass BrainChip 2025 einen Verlust in Höhe von -0,008 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net