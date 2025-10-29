BrainChip Aktie News: BrainChip legt am Mittwochmittag zu
Die Aktie von BrainChip gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das BrainChip-Papier aufwärts. Im BMN-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 0,111 EUR.
Werte in diesem Artikel
Um 11:43 Uhr sprang die BrainChip-Aktie im BMN-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 0,111 EUR zu. Kurzfristig markierte die BrainChip-Aktie bei 0,115 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,110 EUR. Bisher wurden via BMN 20.617 BrainChip-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 02.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,283 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BrainChip-Aktie mit einem Kursplus von 154,905 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 0,083 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,203 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BrainChip-Aktie.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 04.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 03.03.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass BrainChip einen Verlust von -0,008 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf BrainChip
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BrainChip
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com
Nachrichten zu BrainChip Holdings Ltd
Analysen zu BrainChip Holdings Ltd
Keine Analysen gefunden.