BrainChip Aktie News: BrainChip legt am Mittwochmittag zu

29.10.25 12:04 Uhr
Die Aktie von BrainChip gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das BrainChip-Papier aufwärts. Im BMN-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 0,111 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BrainChip Holdings Ltd
0,12 EUR 0,01 EUR 7,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:43 Uhr sprang die BrainChip-Aktie im BMN-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 0,111 EUR zu. Kurzfristig markierte die BrainChip-Aktie bei 0,115 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,110 EUR. Bisher wurden via BMN 20.617 BrainChip-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,283 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BrainChip-Aktie mit einem Kursplus von 154,905 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 0,083 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,203 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BrainChip-Aktie.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 04.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 03.03.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BrainChip einen Verlust von -0,008 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

