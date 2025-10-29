DAX24.126 -0,6%Est505.703 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,19 +1,2%Nas23.953 +0,5%Bitcoin95.493 -1,5%Euro1,1661 +0,1%Öl65,27 +1,3%Gold3.998 +1,5%
Notierung im Blick

BrainChip Aktie News: BrainChip reagiert am Mittwochnachmittag positiv

29.10.25 16:08 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BrainChip. Die BrainChip-Aktie konnte zuletzt im BMN-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,8 Prozent auf 0,115 EUR.

Die BrainChip-Aktie konnte um 15:43 Uhr im BMN-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,8 Prozent auf 0,115 EUR. Die BrainChip-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,118 EUR aus. Den BMN-Handel startete das Papier bei 0,110 EUR. Zuletzt wechselten via BMN 55.420 BrainChip-Aktien den Besitzer.

Am 02.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,283 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BrainChip-Aktie liegt somit 59,463 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (0,083 EUR). Derzeit notiert die BrainChip-Aktie damit 38,147 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die BrainChip-Bilanz für Q4 2025 wird am 04.03.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der BrainChip-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 03.03.2027.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,008 USD je BrainChip-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com

