BrainChip Aktie News: BrainChip zeigt sich am Vormittag freundlich

29.10.25 09:22 Uhr
Die Aktie von BrainChip gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von BrainChip legte zuletzt zu und stieg im Frankfurt-Handel um 4,4 Prozent auf 0,113 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BrainChip Holdings Ltd
0,12 EUR 0,01 EUR 7,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BrainChip-Aktie konnte um 09:13 Uhr im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,4 Prozent auf 0,113 EUR. Bei 0,117 EUR markierte die BrainChip-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,117 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 15.280 BrainChip-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.01.2025 bei 0,275 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BrainChip-Aktie derzeit noch 143,148 Prozent Luft nach oben. Bei 0,090 EUR fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,336 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 04.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können BrainChip-Anleger Experten zufolge am 03.03.2027 werfen.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,008 USD je BrainChip-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

