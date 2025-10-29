BrainChip Aktie News: BrainChip zeigt sich am Vormittag freundlich
Die Aktie von BrainChip gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von BrainChip legte zuletzt zu und stieg im Frankfurt-Handel um 4,4 Prozent auf 0,113 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die BrainChip-Aktie konnte um 09:13 Uhr im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,4 Prozent auf 0,113 EUR. Bei 0,117 EUR markierte die BrainChip-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,117 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 15.280 BrainChip-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.01.2025 bei 0,275 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BrainChip-Aktie derzeit noch 143,148 Prozent Luft nach oben. Bei 0,090 EUR fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,336 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Am 04.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können BrainChip-Anleger Experten zufolge am 03.03.2027 werfen.
Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,008 USD je BrainChip-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf BrainChip
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BrainChip
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: laviana / Shutterstock.com
Nachrichten zu BrainChip Holdings Ltd
Analysen zu BrainChip Holdings Ltd
Keine Analysen gefunden.