BrainChip Aktie News: BrainChip springt am Donnerstagnachmittag hoch

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von BrainChip. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 5,3 Prozent auf 0,116 EUR zu.

Um 15:40 Uhr wies die BrainChip-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 5,3 Prozent auf 0,116 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die BrainChip-Aktie sogar auf 0,117 EUR. Mit einem Wert von 0,113 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der BrainChip-Aktie belief sich zuletzt auf 161.362 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,275 EUR erreichte der Titel am 02.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 137,133 Prozent Plus fehlen der BrainChip-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.04.2025 (0,085 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 26,598 Prozent könnte die BrainChip-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 04.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 03.03.2027 dürfte BrainChip die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,008 USD je BrainChip-Aktie.

