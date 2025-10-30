DAX24.078 -0,2%Est505.674 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,90 -3,1%Nas23.958 +0,6%Bitcoin94.069 -0,8%Euro1,1574 -0,3%Öl64,45 -0,7%Gold3.978 +0,9%
Alphabet-Aktie springt an: Google-Mutter steigert im 3. Quartal Gewinn
BrainChip Aktie News: BrainChip gewinnt am Donnerstagmittag an Boden

30.10.25 12:04 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von BrainChip. Das Papier von BrainChip legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 4,5 Prozent auf 0,115 EUR.

BrainChip Holdings Ltd
0,11 EUR -0,01 EUR -4,96%
Charts|News|Analysen
Das Papier von BrainChip legte um 11:58 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 4,5 Prozent auf 0,115 EUR. In der Spitze gewann die BrainChip-Aktie bis auf 0,115 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,113 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 39.288 BrainChip-Aktien den Besitzer.

Am 02.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,275 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 138,990 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.04.2025 (0,085 EUR). Mit Abgaben von 26,023 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von BrainChip wird am 04.03.2026 gerechnet. BrainChip dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.03.2027 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,008 USD je BrainChip-Aktie.

Redaktion finanzen.net

