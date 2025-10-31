DAX24.051 -0,3%Est505.685 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,14 +1,0%Nas23.581 -1,6%Bitcoin95.409 +2,0%Euro1,1561 -0,1%Öl64,83 +0,2%Gold4.020 -0,5%
BrainChip im Fokus

BrainChip Aktie News: BrainChip gewinnt am Freitagmittag an Fahrt

31.10.25 12:04 Uhr
Die Aktie von BrainChip zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die BrainChip-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 0,118 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BrainChip Holdings Ltd
0,12 EUR 0,01 EUR 5,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:53 Uhr wies die BrainChip-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 0,118 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BrainChip-Aktie bisher bei 0,118 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,115 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 202.435 BrainChip-Aktien umgesetzt.

Am 02.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,275 EUR an. Mit einem Zuwachs von 132,909 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.04.2025 (0,085 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BrainChip-Aktie derzeit noch 27,905 Prozent Luft nach unten.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte BrainChip am 04.03.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der BrainChip-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 03.03.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BrainChip-Verlust in Höhe von -0,008 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

