BrainChip Aktie News: BrainChip am Montagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BrainChip. Zuletzt sprang die BrainChip-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 3,5 Prozent auf 0,115 EUR zu.

Die BrainChip-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 16:06 Uhr 3,5 Prozent im Plus bei 0,115 EUR. Zwischenzeitlich stieg die BrainChip-Aktie sogar auf 0,117 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,111 EUR. Bisher wurden via Tradegate 192.385 BrainChip-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,275 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BrainChip-Aktie 137,955 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,085 EUR. Dieser Wert wurde am 04.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die BrainChip-Aktie mit einem Verlust von 26,343 Prozent wieder erreichen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.03.2026 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 03.03.2027.

2025 dürfte BrainChip einen Verlust von -0,008 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net