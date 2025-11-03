BrainChip Aktie News: BrainChip am Vormittag mit negativen Vorzeichen

So bewegt sich BrainChip

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BrainChip. Die BrainChip-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 0,111 EUR.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 0,111 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BrainChip-Aktie bisher bei 0,111 EUR. Mit einem Wert von 0,111 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten BrainChip-Aktien beläuft sich auf 44.432 Stück.

Am 02.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,275 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 147,165 Prozent über dem aktuellen Kurs der BrainChip-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,085 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 23,492 Prozent könnte die BrainChip-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 04.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von BrainChip rechnen Experten am 03.03.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,008 USD je BrainChip-Aktie.

Redaktion finanzen.net