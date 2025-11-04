DAX23.816 -1,3%Est505.618 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,20 ±0,0%Nas23.835 +0,5%Bitcoin90.936 -1,7%Euro1,1495 -0,2%Öl64,06 -1,2%Gold3.995 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Palantir A2QA4J Amazon 906866 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73 Humanoid Global A41B76
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000 Punkte: DAX tiefrot -- Palantir mit Umsatz- und Gewinnsprung -- FMC beschleunigt organisches Umsatzwachstum -- Amazon, Tesla, Nordex, Evonik, Schaeffler, Rheinmetall im Fokus
Top News
HUGO BOSS-Aktie fällt: Nach Umsatzrückgang im 3. Quartal pessimistischer für 2025 HUGO BOSS-Aktie fällt: Nach Umsatzrückgang im 3. Quartal pessimistischer für 2025
So bewegen sich Bitcoin & Co. heute So bewegen sich Bitcoin & Co. heute
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Aktie im Fokus

BrainChip Aktie News: BrainChip am Mittag mit Kurseinbußen

04.11.25 12:04 Uhr
BrainChip Aktie News: BrainChip am Mittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von BrainChip gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 4,0 Prozent auf 0,112 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BrainChip Holdings Ltd
0,12 EUR 0,00 EUR 4,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BrainChip-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 11:52 Uhr mit Abschlägen von 4,0 Prozent bei 0,112 EUR. Die BrainChip-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,110 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,115 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 139.702 BrainChip-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.01.2025 bei 0,275 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 145,837 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.04.2025 (0,085 EUR). Abschläge von 23,903 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 04.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von BrainChip rechnen Experten am 03.03.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BrainChip-Verlust in Höhe von -0,008 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf BrainChip

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BrainChip

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com

Nachrichten zu BrainChip Holdings Ltd

DatumMeistgelesen
Wer­bung