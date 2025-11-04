BrainChip Aktie News: BrainChip am Mittag mit Kurseinbußen
Die Aktie von BrainChip gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 4,0 Prozent auf 0,112 EUR.
Die BrainChip-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 11:52 Uhr mit Abschlägen von 4,0 Prozent bei 0,112 EUR. Die BrainChip-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,110 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,115 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 139.702 BrainChip-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.01.2025 bei 0,275 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 145,837 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.04.2025 (0,085 EUR). Abschläge von 23,903 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 04.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von BrainChip rechnen Experten am 03.03.2027.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BrainChip-Verlust in Höhe von -0,008 USD je Aktie aus.
